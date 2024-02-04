ABD ve İngiltere'den Yemen'in 5 kentine hava saldırısı ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana dahil 5 kente hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı 'El-Mesire' televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce ve El-Beyda kentlerini hedef aldığı ifade edildi.

Husilere bağlı 'Ensarullah' isimli haber sitesinde ise ABD ile İngiltere'nin Taiz kentindeki Hayfan ve El-Berah bölgelerine hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Sana'daki saldırıların En-Nehdeyn ve Attan bölgelerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken ABD ile İngiltere'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD: Husi gemisavar füzeleri imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesinin imha edildiğini duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada Kızıldeniz'deki gemilere karşı fırlatılmaya hazırlanan 6 Husi gemisavar füzesine karşı meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırının seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve uluslararası suların daha güvenli hale getirilmesi için gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da İHA ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze İHA'ları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Çok uluslu deniz görev gücü oluşturuldu

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı 'Refah Muhafızı Operasyonu' adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.