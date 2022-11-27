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    ABD, Venezuela petrolüne yaptırımı kaldırdı

    ABD, Venezuela petrolüne yaptırımı kaldırdı

    ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela ile arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak, uyguladığı petrol yaptırımlarını kaldırdığını duyurdu.
    • 27.11.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 21:16
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yüzünden Rus petrolüne uygulanan ambargo, ABD'yi yeni arayışlara itti..

    Petrol ve gaz yönünden önemli kaynaklara sahip Venezuela'ya yönelen Amerika, yıllardır ekonomik yaptırımlar uyguladığı ülkeye ılımlı adımlar atmaya devam ediyor..

    ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela devlet kurumları ile muhalefet arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak bu ülkeye uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul ettiğini duyurdu.

    ABD pazarında tedarik etme izni verildi

    Bakanlık, Amerikan enerji şirketi Chevron'a Venezuela'da 6 ay boyunca petrol çıkarma ve petrol ürünleri üretme, ayrıca bu ürünleri ABD pazarına tedarik etme izni veren lisans sağladı.

    Açıklamada, "Bu önlem, ABD'nin Venezuella halkının zor durumunu hafifleten ve demokrasinin yeniden tesis edilmesini destekleyen somut adımlara göre yaptırımların noktasal olarak hafifletilmesine yönelik uzun vadeli politikasını yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.

    ABD, Venezuela petrolüne yaptırımı kaldırdı #1

    Beyaz Saray: ABD, yaptırımları daha da hafifletme hakkını saklı tuttu

    Aynı zamanda Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Washington’un Venezuela'ya yönelik yaptırımları hem daha da hafifletme, hem de sıkılaştırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

    Müzakerelerde birçok alanda anlaşmaya varıldı

    Bakanlık, Venezuelalı yetkililer ile muhalefet temsilcilerinin Meksika'da müzakerelerin yeniden başladığını, eğitim, sağlık, gıda güvenliği ve sel sonuçlarını ortadan kaldırma alanında anlaşmaya varıldığını duyurduklarını hatırlattı.

    ABD, Venezuela petrolüne yaptırımı kaldırdı #2

    ABD, Venezuela petrolüne yaptırımı kaldırdı #3


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