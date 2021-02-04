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    ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı desteğe son verecek

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini duyurdu.
    • AA
    • 04.02.2021 - 20:14
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 20:53
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    ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı desteğe son verecek

    Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu.

    Jake Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.

    YEMEN'DEKİ ASKERİ DESTEK SONA ERECEK

    Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini bildiren Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak." dedi.

    ABD, Yemen de Suudi Arabistan a sağladığı desteğe son verecek #1

    ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU

    Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.

    Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.

    ABD, Yemen de Suudi Arabistan a sağladığı desteğe son verecek #2

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