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- ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı desteğe son verecek
ABD, Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı desteğe son verecek
- AA
- 04.02.2021 - 20:14
- Güncelleme : 04.02.2021 - 20:53
Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bugün Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmesi beklenen Başkan Joe Biden'ın dış politika önceliklerine ilişki değerlendirmelerde bulundu.
Jake Sullivan, ABD'nin küresel ölçekte müttefikleriyle ilişkilerini onaracağını, Biden yönetiminin bölgesel iş birliklerini de artıracağını belirtti.
YEMEN'DEKİ ASKERİ DESTEK SONA ERECEK
Biden yönetiminin Yemen konusunu öncelediğini bildiren Sullivan, "Bugün Sayın Başkan, ABD'nin Yemen'deki askeri operasyonlara verdiği desteği sona erdireceğini duyuracak." dedi.
ALMANYA'DAN ASKER ÇEKME İŞLEMİ DONDURULDU
Öte yandan Sullivan, Biden yönetiminin Almanya'daki ABD askerlerinin geri çekilmesine ilişkin Donald Trump yönetimi zamanında başlatılan süreci dondurduğunu açıkladı.
Eski ABD Başkanı Trump, Haziran 2020'de Almanya'daki Amerikan askerlerinin sayısının 34 bin 500'den 25 bine düşürüleceğini açıklamış ve süreci başlatmıştı.