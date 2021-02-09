ABD yönetimi İsrail'in Golan'ı kontrol etmesini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevcut durumda İsrail'in Golan tepelerini kontrol etmesini desteklediklerini belirtti.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması ile, yönetimin Avrupa Birliği (AB) ve Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinde nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu.

Liderler seviyesinde kaydadeğer bir açıklama gelmezken, Biden'ın bakanları ilişkilere dair izlenecek yollar konusunda zaman zaman açıklamalarda bulunuyor.

"GOLAN'I İSRAİL KONTROL ETMELİ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da CNN televizyonunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Blinken, İsrail ile ilişkilere ve Golan tepeleri sorununa de değindi.

Blinken, "Bu sorunun yasal boyutunu bir kenara bırakacak olursak, Suriye'de Esed iktidarda olduğu sürece, İran Suriye'de olduğu sürece Golan İsrail'in güvenliği için oldukça önemli. İran destekli milisler, Esed'in kendisi, tüm bunlar İsrail için önemli bir güvenlik tehdididir. Burada Golan'ın uygulamada İsrail tarafından kontrol edilmesi önemlidir." dedi.

İsrail egemenliğinin Golan üzerinde tanınmasına ilişkin yasa boyutunun başka bir konu olduğunu ifade eden Blinken, "Suriye'de işler değişirse buna da ayrıca bakarız ancak şu anda o noktadan çok uzağız." dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart 2019'da Golan tepelerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan bir Başkanlık İlanı yayınlamıştı.

"SONSUZA KADAR İSRAİL'iN PARÇASI OLARAK KALACAK"

İsrail yönetiminden, Blinken'ın açıklamalarına cevap gecikmedi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Golan Tepeleri'ne ilişkin İsrail'in tutumunun açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olası herhangi bir senaryoda, Golan Tepeleri İsrail'de kalacak ve Golan Tepeleri sonsuza kadar İsrail'in bir parçası olarak kalacak." ifadelerine yer verildi.