ABD, Yunanistan'ın F-35 talebini geri çevirdi

Türkiye'ye karşı havada üstünlük kurmak isteyen Atina'nın savaş uçağı talebi, Washington'da kabul görmedi.

F-35 savaş uçağı projesinin üretim ortağı olan Türkiye, ABD tarafından projeden resmi olarak çıkarıldı.

Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan 6 adet F-35'in transferi iptal edilirken, ABD Savunma Bakanlığı'nın geçen yıla ilişkin bütçesi çerçevesinde uçakların ABD Hava Kuvvetleri envanterine katılmasına karar verildi.

WASHINGTON, ATİNA'NIN F-35 TALEBİNİ REDDETTİ

Yunanistan ise söz konusu uçakları alabilmek için ABD'ye başvuruda bulundu. Senato'ya sunulan bir tasarıda da Türkiye'ye verilmek üzere üretilen F-35'lerin Atina yönetimine transfer edilmesi önerisinde bulunulmuştu.

Son olarak Yunan basınında çıkan haberlerde, Washigton'dan F-35 tedarik etmek isteyen Atina'nın bu girişimi başarısız oldu. ABD, uçakların Yunanistan'a verilmesi talebini geri çevirdi.

YUNANİSTAN'DA F-35 TARTIŞMASI

To Vima gazetesinde yer alan haberde, "Türkiye'nin programdan çekildiği bir dönemde Yunanistan'ın beşinci nesil F-35 uçağını tedarik edip etmeyeceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Türkiye, F-35 programından çıkarıldı. Bu ülke için üretilen uçaklar, ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alacak." denildi.

TÜRKİYE'YE KARŞI ÜSTÜNLÜK KURMA GİRİŞİMİ

Bu arada Yunanistan, ABD'den toplam 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak istiyor.

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırarak Türkiye'ye karşı hava sahası üstünlüğü kurmaya çalışan Yunanistan, Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın almış, ardından bu sayıyı 24'e çıkarmaya karar vermişti.



