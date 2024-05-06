ABD'de 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı ABD’de bir ilköğretim okulunda çalışan 24 yaşındaki öğretmen Madison Bergmann, düğününe 3 aydan kısa bir süre kala 5. sınıf öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği gerekçesiyle tutuklandı. Bergmann daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

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ABD'de meydana gelen bir olay, okuyanları şaşkına çevirdi.

Wisconsin eyaletinde 24 yaşındaki öğretmen Madison Bergmann, düğününe üç aydan az bir süre kala beşinci sınıfa giden bir öğrencisini istismar ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bergmann daha sonra, 25 bin dolarlık (yaklaşık 800 bin TL) kefaleti ödemesinin ardından serbest bırakıldı.

Düğününe sayılı günler kala gerçek ortaya çıktı

Ortaya çıkan istismar olayı ise çocuğun ebeveynlerinin Bergmann ile oğulları arasında geçen mesajlaşmaları bulmasının hemen ardından ortaya çıktı.

Çocuğun babası, çarşamba günü polise, Bergmann'ın çocuğa attığı kısa mesajları teslim etti.

Beşinci sınıfa giden öğrencisini istismar etti

New York Post'un aktardığına göre mesajlarda, öğretmenin çocuğa, "kendisine dokunmasından ve onunla 'öpüşmekten' zevk aldığını" söylediği öne sürüldü.

Son olarak Bergman, tutuklanmasının ardından öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı.

Nişanlısı terk etti: Beni küçük bir çocukla aldattı diyor, utanıyor

Öte yandan düğününe 3 aydan az bir süre kala küçük çocuğa yönelik istismarı ortaya çıkan Bergmann, evlenme hazırlıkları içinde olduğu nişanlısı Sam Hickman tarafından terk edildi.

Sam Hickman'ın yakın çevresi tarafından yapılan açıklamaya göre, "Sam çok kırgın. Düğün süresiz olarak iptal edildi. Aylardır hazırlık yapılıyordu. Sam, beni küçük bir çocukla aldattı diyor, utanıyor ve sürekli sinir içinde. Bunu hak etmedi." ifadelerine yer verildi.