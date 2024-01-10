ABD'de 13 yaşındaki öğrencisini istismar etti: Hamilelik mesajı gerçeği ortaya çıkarttı

ABD'nin Teksas eyaletinde bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.
Bir ortaokulda öğretmenlik yapan 27 yaşındaki Adriana Mariel Rullan, bir öğrencisini istismar etti.
Çocuğun ailesi mesajları ve fotoğrafları gördü
Olay ise çocuğun anne ve babasının, öğretmeninin mesajlarını ve müstehcen fotoğraflarını görmesiyle ortaya çıktı.
Çocuğun ebeveynleri, Rullan hakkında şikayetçi oldu.
'Rullan tarafından defalarca para gönderildi'
Polislere konuşan 13 yaşındaki öğrencinin babası, yakın zamanda 131 dolarlık (yaklaşık 3 bin 921 TL) satın alma işleminden sonra çocuğunun telefonunu incelediğini ve 'Rullan' adından defalarca para gönderildiğini tespit ettiğini söyledi.
Hamile olduğundan şüphelendi
Aynı zamanda mesajlarda, öğretmeninin hamile olduğundan endişelendiğini belirttiği ifadeler de yer aldı.
27 yaşındaki öğretmen, hakkındaki suçlamaları ise kabul etmedi.
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