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İHA

ABD, orman yangınları ile mücadelesini sürdürüyor..

Yine orman yangınlarıyla mücadele eden ABD'nin Güney ve Kuzey Carolina eyaletinde cumartesi günü başlayan orman yangınları, 175 noktada devam ediyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Güney Carolina’da 4 bin 200, Kuzey Carolina’da ise yaklaşık 500 dönümlük alan yandı.

Yetkililer, Güney Carolina'nın Horry County bölgesindeki turistik Myrtle Beach şehrinde şiddetlenen orman yangınının Carolina Ormanı yakınlarında yaşayanları tehdit ettiğini söyleyerek, sakinleri tahliye çağrısı yapılması halinde çantalarını ve acil durum planlarını hazırlamaları konusunda uyardı.

YANGININ YÜZDE 30'UNUN KONTROL ALTINA ALINDIĞI DUYURULDU

Güney Carolina Orman Komisyonu'na göre, Myrtle Beach’te hızla yayılan yangın bin 600 dönümden fazla alanı küle çevirdi.

Komisyon, pazar akşamı itibarıyla yangının yüzde 30'unun kontrol altına alındığını bildirdi.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, eyalet genelinde orman yangınlarına müdahale çabalarını daha fazla desteklemek amacıyla olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

McMaster yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Bu olağanüstü hal, toplumlarımızı bu orman yangınlarından korumak için yorulmadan çalışan ve hayatlarını riske atan ilk müdahale ekiplerimizin ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmalarını sağlamaktadır.

McMaster ayrıca, cumartesi gününden itibaren eyalet çapında "ateş yakma" yasağının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

McMaster yaptığı paylaşımda, "Bu, Güney Carolina'da açık havada ateş yaktığınız için hapse girebileceğiniz ve gireceğiniz anlamına geliyor, nokta." dedi.

"İHTİYAÇLARINIZI GÖRÜŞMEK ÜZERE OKULUNUZLA İLETİŞİME GEÇMENİZİ ÖNERİRİZ"

Eyalete bağlı Horry County yetkilileri, okullar ile ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Birçok öğrencinin, ailelerinin ve personelin orman yangınlarından hala etkilenmiş olabileceğinin farkındayız. Esnek olmaya ve her bir bireyle duruma göre çalışmaya kararlıyız. Siz veya aileniz yangınlar nedeniyle zorluklar yaşıyorsanız, özel durumlarınızı ve ihtiyaçlarınızı görüşmek üzere okulunuzla iletişime geçmenizi öneririz.

Güney Carolina 56. Bölge Temsilcisi Tim McGinnis kimsenin yaralanmadığını ya da ölmediğini ve hiçbir yapının kaybolmadığını söyledi.

YANGIN 400 İLE 500 DÖNÜM ARASINDA BİR ALANI KÜL ETTİ

Kuzey Carolina'da da çalılıkta başlayan yangının büyüyerek, Asheville şehrinin yaklaşık 40 mil güneyindeki Blue Ridge Dağları’ndaki yerleşim yerlerini tehdit ettiği aktarıldı.

Polk County Acil Durum Yönetimi'ne göre yangın, 400 ila 500 dönüm arasında bir alanı kül etti.