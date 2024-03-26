ABD'de 20 yaşındaki kız elektronik sigara nedeniyle canından oluyordu: Ciğeri söndü ABD'de yaşayan 20 yaşındaki Karlee Ozkurt isimli genç kız elektronik sigara bağımlılığı nedeniyle az kalsın canından oluyordu. Genç kızın elektronik sigara nedeniyle ciğerleri söndü.

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Elektronik sigaralar, halk sağlığı için tehlike saçmaktan başka bir işe yaramıyor!

İşte bu durumun son örneği ABD'de yaşandı.

Wisconsin eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki Karlee Ozkurt'un, ergenlik çağında başladığı elektronik sigara neredeyse hayatına mal oluyordu.

New York Post'un aktardığına göre 20 yaşındaki genç kadın, beş yıl boyunca elektronik sigara kullandı.

Elektronik sigara yüzünden akciğeri söndü

Ozkurt, elektronik sigara bağımlılığının henüz ergenlik çağının başındayken ortaya çıktığını, sağ akciğerinin iki kez çökmesine neden olduğunu ve kalıcı olarak hasar bıraktığını belirtti.

Geleceğinden endişe etmeye başladığını belirten Karlee, elektronik sigaraya başlamanın şimdiye kadar verdiği en kötü karar olduğunu ve bunun hayattaki en büyük pişmanlığı olmaya devam ettiğini söyledi.

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum"

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum." diye konuşan Karlee'nin, Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi.

Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan genç kız, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti.

Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım." dedi.

Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyarıyor.

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