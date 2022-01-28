ABD'de 20 yıl hapis yatan kişi, ikizi suçu itiraf edince serbest kaldı

Yıllarca hapis yatan 44 yaşındaki Dugar, gelen itirafın ardından serbest bırakıldı.

ABD'de yıllar sonra gelen itiraf, akıllara durgunluk verdi.

Yanlışlıkla cinayetten hüküm giyen kişi, ikiz kardeşinin suçu itiraf etmesinin ardından uzun süre kaldığı hapishaneden serbest bırakıldı.

MEKTUPTA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

44 yaşındaki Kevin Dugar, 20 yıl boyunca Şikago'da bir hapishanede tutuldu. Dugar'ın ikiz kardeşi Karl Smith, 2013'te Dugar'a yazdığı bir mektupta, 2003 yılında işlenen cinayeti itiraf etti.

"BENİ AFFET"

Smith, "Beni öldürmeden önce onu yüreğimden atmalıyım. Bu yüzden beni affetmen için dua edeceğim." diye yazdı.

Mektubun üzerinden geçen 9 yılın ardından Dugar serbest kaldı.