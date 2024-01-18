ABD'de 21 kişinin öldüğü okul saldırısında polis suçlu bulundu ABD Adalet Bakanlığı, 2022 yılında Texas eyaletindeki Uvalde kasabasında düzenlenen ve 21 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısıyla ilgili polisi suçlu buldu.

AA & Ensonhaber

2022 yılında ABD'nin Texas eyaletine bağlı Uvalde kasabasındaki Robb İlköğretim Okulu'nda gerçekleşen silahlı saldırıya dair ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 400 sayfalık rapor ortaya çıktı.

"21 kişinin öldüğü olayda polis etkili müdahale edemedi"

Rapora göre, olay sırasında okula gelen polis ekiplerinin, 18 yaşındaki saldırganı etkisiz hale getirmesi tam 77 dakika sürdü ve bu durum, polisin 19 öğrenci ve 2 öğretmenin hayatını kaybettiği olaya etkili bir müdahalede bulunamadığını gösterdi.

"Birçok kritik ve taktiksel hata tespit edildi"

Raporda, polisin olaya müdahale sürecinde, öncesinde ve sonrasında "birçok kritik ve taktiksel hata" tespit edildiği belirtildi. Ayrıca, silahlı saldırganın binanın içinde yaklaşık 142 el ateş ettiği ve polisin, saldırganı durdurma konusunda yanlış ve geç bir müdahalede bulunduğu vurgulandı.

"Sanırım bize ilk kez saygı duyulduğunu hissettik"

Yaşanan trajik saldırıda kızı Lexi Rubio’yu kaybeden Kim Rubio yaptığı basın açıklamada, Adalet Bakanlığı’nın olayla ilgili detaylı incelemesi ve raporunu doğru adım olarak değerlendirirken, “Sanırım ilk kez saygı duyulduğunu hissettik, bize saygıyla davranıldığını hissettik ve bu araştırmaların sonunda aradığımız yanıtları alacağımıza inanıyorum” dedi.

21 kişinin ölmesi sonrası silah satın alma yaşı 21'e yükseltildi

Uvalde’de saldırganı 18 yaşındaki Salvador Ramos'un "AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 21 kişiyi öldürmesinin ardından ABD hükümeti, ülkede silah satın alma yaşını 21'e yükseltmişti.