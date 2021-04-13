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    ABD'de 23 eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı

    En fazla vakanın kaydedildiği ABD'nin birçok eyaletinde maske kullanma zorunluluğu iptal edildi.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 11:04
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 11:32
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    ABD'de 23 eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı

    Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke konumundaki ABD'de şimdiye kadar 31 milyon 990 bin 143 vaka ve 576 bin 298 ölüm yaşandı.

    Başkan Joe Biden, koronavirüs tedbirlerine devam edilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor.

    MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILDIĞI EYALETLER

    Ancak, ülkede Teksas eyaletinin maske takma zorunluluğunu kaldırma kararına 23 eyalet daha eklendi.

    Bu eyaletler arasında, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Kuzey Dakota, Oklahoma, Güney Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Wisconsin ve Wyoming yer aldı.

    ABD de 23 eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı #1

    NÜFUSUN YÜZDE 36'SI AŞILANDI

    ABD'de günlük aşılama sayısı 5 milyona ulaştı. Yaklaşık 75 milyon kişinin aşıları tamamlandı.

    121 milyon kişi ilk doz aşısını yaptırırken, ülke geneli aşılama oranı yüzde 36’ya yükseldi.

    Pek çok eyalette aşı için tek şart olarak 16 yaş ve üstü olmak yeterli. ABD hükümeti eyaletlere toplamda 237.8 milyon doz aşı gönderdi.

    ABD de 23 eyalette maske zorunluluğu kaldırıldı #2

    EN FAZLA VAKA KALİFORNİYA'DA

    Vaka sayısı bakımından Kaliforniya, 3 milyon 704 bin 531 ile ilk sırada yer alıyor.

    Kaliforniya'yı 2 milyon 836 bin 228 ile Teksas, 2 milyon 125 bin 846 ile Florida ve 2 milyon 4 bin 923 ile New York izliyor.

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