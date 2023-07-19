ABD’de 3 yaşındaki çocuk, ağabeyini öldürdü Golf arabası kullanan 3 yaşındaki bir çocuk, ağabeyine çarparak ölümüne neden oldu. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Korkunç olay, ABD’nin Florida eyaletine bağlı Fort Myers ilçesinde meydana geldi…

3 yaşındaki bir çocuk, golf arabası bindi, kullanmaya başladı.

Ağabeyini öldürdü

Evinin yakınlarında bulunan kavisli bir yoldan geçmeye çalışan çocuk, bahçede bulunan 7 yaşındaki ağabeyine çarptı.

Kaza sonrası ağır yaralanan ağabey, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Soruşturma açıldı

3 yaşındaki çocuğun durumunun iyi olduğu ifade öğrenildi.

Feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yasa, 1 Ekim'de yürürlüğe giriyor

Florida’da 18 yaş altı kişilerin ehliyet alması için ebeveyn onayını alması ve en az 15 yaşında olması gerekiyor.

Florida Valisi Ron DeSantis, birkaç ay önce ehliyeti ve ebeveyn izni olmayan 18 yaş altındaki kişilerin belirli yollarda golf aracını kullanabilmesini yasaklayan yeni bir yasayı onaylamıştı.

Söz konusu yasanın ise 1 Ekim’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yılda 7 bine yakın çocuk yaralanıyor

Ülke genelinde her yıl 6 bin 500’den fazla çocuk, golf arabalarının çarpması sonucu yaralanıyor.

Amerikan Pediatri Akademisi’ne göre bu çocuklardan yarısından çoğunun 12 yaşın altında olduğu belirtiliyor.