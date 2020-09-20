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ABD'de 3000 beygir gücü denemesinde araç patladı

ABD'de 3000 beygir gücü denemesinde araç patladı

Utah'ta yapılan deneme sırasında pikap, büyük bir gürültüyle patladı. O anlar, anbean kameralara yansıdı.