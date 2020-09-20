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    ABD'de 3000 beygir gücü denemesinde araç patladı

    Utah'ta yapılan deneme sırasında pikap, büyük bir gürültüyle patladı. O anlar, anbean kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 17:17
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 17:17
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    ABD'de 3000 beygir gücü denemesinde araç patladı

    ABD'de korku dolu anlar kayda geçti.

    Utah eyaletinde bir pikap sahibi, aracıyla 3 bin beygir güce ulaşmak istedi.

    Şoför koltuğuna geçen kişi, deneme sırasında olacaklardan habersiz bir şekilde araç içerisinde kalmaya devam etti.

    Bir süre sonra pikap, büyük bir gürültüyle patladı. Panik anları, saniye saniye kaydedildi.

    PİKABIN PATLAMA ANI KAMERADA

    Görevliler, patlamanın ardından yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Araç içerisindeki kişi, kendini can havliyle dışarı attı.

    Olayda şans eseri ölen olmazken, bazıları hafif şekilde yaralandı. Patlama sonrasında araçta büyük hasar oluştu.

    ABD'de 3000 beygir gücü denemesinde araç patladı ViDEO

    ABD de 3000 beygir gücü denemesinde araç patladı #1

    ABD de 3000 beygir gücü denemesinde araç patladı #2

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