ABD'de 328 kişi daha koronavirüsten öldü

Ülkedeki koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 193 bin 587'ye yükseldi.

Koronavirüs salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke ABD'de bilanço 193 bin 587 oldu.

Güncel verilere göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 328 kişi daha hayatını kaybetti.

Vaka sayısı da 24 bin 249 artışla 6 milyon 486 bin 438'e ulaştı. Virüsü atlatan sayısı 3 milyon 758 bini, yapılan test sayısı 88 milyon 67 bini geçti.

ABD'Yİ HİNDİSTAN VE BREZİLYA TAKİP EDİYOR

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 4 milyon 284 bin 103 vakayla Hindistan, 4 milyon 147 bin 794 vakayla Brezilya izliyor.

ABD genelinde ise 741 bin 486 vakayla Kaliforniya salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunurken, bunu 668 bin 787 vakayla Teksas ve 648 bin 269 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 91 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.