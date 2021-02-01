ABD'de 39 milyon kişi silah almak için başvuru yaptı

ABD'de 39 milyon kişi silah almak için başvuru yaptı

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'de, 2020'de silah almak için başvuranların sayısı 39,7 milyona yaklaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde slah alım başvurularına ilişkin veriler yayınlandı.

39 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SİLAH ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) verilerine göre, ABD genelinde 2020'de 39 milyon 695 bin kişi silah almak için başvuru yaptı.

Ülkede 2018'de silah almak için başvuranların sayısı 26 milyon iken, 2019'da bu sayı 28 milyon civarında gerçekleşmişti.

ÜLKEDE ARTAN KUTUPLAŞMANIN ALIMA ETKİSİ OLDU

Koronavirüs salgının yanı sıra ülkede artan kutuplaşmanın da insanları silah alımına yönlendirdiği değerlendiriliyor.