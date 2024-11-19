ABD'de 46 yaşındaki kadın yaptığı evlilikle tepki çekti: Oğlunun arkadaşıyla evlendi

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ABD'de pes dedirten bir olay yaşandı.

46 yaşındaki Michigan'lı anne Amy Sparks, oğlunun 21 yaşındaki arkadaşı Bryce'la evlendi.

Sparks, oğlunun arkadaşıyla 17 yaşındayken tanıştı.

Bryce, Amy'ye karşı hisler geliştirmeye başladı; ancak Amy, yaş farkı nedeniyle başlangıçta bu durumu reddetti.

OĞLUNUN 21 YAŞINDAKİ ARKADAŞIYLA EVLENDİ

Bryce, iki yıl boyunca Amy'yi ikna etti ve ilişkileri Şubat 2022'de başladı.

İkili, üç ay sonra birlikte yaşamaya başladı ve Ekim 2023'te de evlendi.

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre çift, mutluluklarına rağmen eleştirilerle karşılaştı ve Amy, "pedofil" olarak nitelendirildi.

'PEDOFİLİ' SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Amy, bu suçlamaların haksız olduğunu savunarak Bryce ile yasal yaşa geldiğinde ilişkilerinin başladığını söyledi.

İkili, ilişkilerinin karşılıklı sevgi ve saygıya dayandığını vurguladı.

Bryce, ilişkilerini savunarak karşılaştıkları olumsuzluklara rağmen hayatlarından memnun olduklarını ifade etti.