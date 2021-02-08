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    ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı

    ABD’de kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 14:18
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    ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısında başlayan ve günlerdir ülkenin doğu kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Ülkenin Utah eyaletindeki Uinta Dağları’nda kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü.

    ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı VİDEO

    SAĞ KURTULDULAR

    Çığdan sağ kurtulan görevlilerin imdadına, arama kurtarma ekibi yetişti. Yaşananlar arama kurtarma ekibinin kamerasına yansıdı.

    ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı #1

    ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı #2

    ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı #3

    ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı #4

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