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- ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı
ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı
ABD’de kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü.
- DHA
- 08.02.2021 - 13:46
- Güncelleme : 08.02.2021 - 14:18
Amerika Birleşik Devletleri'nin orta batısında başlayan ve günlerdir ülkenin doğu kesimini etkisi altına alan kar fırtınası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Ülkenin Utah eyaletindeki Uinta Dağları’nda kar küreme aracı kullanan 5 kişinin üzerine çığ düştü.
ABD’de 5 kişinin çığ altında kalma anı VİDEO
SAĞ KURTULDULAR
Çığdan sağ kurtulan görevlilerin imdadına, arama kurtarma ekibi yetişti. Yaşananlar arama kurtarma ekibinin kamerasına yansıdı.