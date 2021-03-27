ABD'de 57 yaşındaki kadın doğum yaptı

ABD'de yaşayan 57 yaşındaki Barbara Higgins, tüp bebek yöntemiyle erkek bebek dünyaya getirdi.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde öğretmenlik yapan 57 yaşındaki Barbara Higgins, 2016 yılında 13 yaşındaki kızı Molly'i beyin tümöründen kaybetti.

Kızının ölümünden sonra uzun süre yas tutan aile, yeniden bebek sahibi olmak için tüp bebek merkezi aramaya başladı.

Yaşadıkları bölgede 50 yaş üstüne izin verilmeyen tüp bebek tedavisi için Boston'da buldukları merkeze başvuru yaptılar.

ABD'NİN EN YAŞLI ANNESİ

Uygulanan tedavinin başarılı sonuç vermesiyle 57 yaşındaki Higgins, erkek çocuğunu kucağına aldı. Bu doğum ile ABD tarihinin en yaşlı annesi olarak kayıtlara geçti.

Higgins, 65 yaşındaki eşi Kenny ile birlikte mutluluk pozu verdi.

2006 yılında İspanya'da ikizleri olan 66 yaşındaki Maria del Carmen Bousada Lara ise Guinness Rekorlar Kitabına göre doğum yapan en yaşlı kadın unvanını koruyor.