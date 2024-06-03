ABD'de 6 haftalık bebeği ailenin köpeği parçalayarak öldürdü

ABD'nin doğusundaki Tennessee eyaletinde yaşayan Mark ve Chloe Mansoor çifti, ilk bebeklerinin erkek olması üzerine Ezra Mansoor ismini verdi.
İlk bebeklerinin mutluluğunu parti yaparak da kutlayan ailenin mutlu günleri çok sürmedi.
8 yıl önce sahiplenmişlerdi
Evinde husky cinsi köpek besleyen Mark ve Chloe Mansoor çifti, vahşi hayvanı 8 yıl önce sahiplenmişti.
8 yıldır saldırganlık yapmadığını söyleyen çift, başlarından geçen olayı yutkunarak anlattı.
İlk çocuklarını 14 Nisan'da kucaklarına aldılar
28 yaşındaki Mark ve 25 yaşındaki Chloe Mansoor, ilk çocuklarını 14 Nisan'da kucaklarına aldı.
Geçtiğimiz günlerde ise gece yatarken bebeklerini beşiğe koyan genç çift, hayatlarının şokunu yaşadı.
Parçalanarak öldürüldü
8 yıldır sahip çıkılan ve en iyi şartlarda beslenen sözde sakin ve iyi huylu husky cinsi köpek, 6 haftalık bebeklerine saldırdı.
Mark ve Chloe Mansoor çiftinin ilk çocukları Ezra Mansoor, köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldü.
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