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ABD'de 6 haftalık bebeği ailenin köpeği parçalayarak öldürdü

ABD'de 6 haftalık bebeği ailenin köpeği parçalayarak öldürdü Mark ve Chloe Mansoor çiftinin ilk ve tek bebekleri 6 aylık Ezra Mansoor, köpekleri tarafından parçalanarak öldürüldü. Sahiplenilerek 8 yıldır beslenen husky cinsi köpek, aileye hayatlarının en büyük acısını yaşattı.