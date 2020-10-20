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    ABD'de 7.4 büyüklüğünde deprem oldu

    ABD'de Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası yetkililer tsunami uyarısı yaptı.
    • İHA
    • 20.10.2020 - 01:41
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 01:41
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    ABD'de 7.4 büyüklüğünde deprem oldu

    ABD'de Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu.

    Depremin Türkiye saati ile 23:54'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

    TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

    Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

    "YIKICI TSUNAMİLERE NEDEN OLMAZ"

    ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, büyüklüğü 6.5 ile 7.5 arasında olan depremlerin 'yıkıcı tsunamilere' neden olmayacağını belirtiyor.

    ABD de 7.4 büyüklüğünde deprem oldu #1

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