ABD'de 7.4 büyüklüğünde deprem oldu

ABD'de Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası yetkililer tsunami uyarısı yaptı.

ABD'de Alaska açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin Türkiye saati ile 23:54'te ve yerin 40 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

"YIKICI TSUNAMİLERE NEDEN OLMAZ"

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, büyüklüğü 6.5 ile 7.5 arasında olan depremlerin 'yıkıcı tsunamilere' neden olmayacağını belirtiyor.