ABD'de 75 yaşındaki adam eşini öldürdüğünü itiraf etti: Çok masraflıydı 72 yaşındaki eşini öldüren Amerikalı adam, cinayeti tıbbi masrafları karşılayamadığı için gerçekleştirdiğini itiraf etti.

ensonhaber.com

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan 75 yaşındaki Ronnie Wings, cuma günü Kansas şehrindeki Centerpoint Medical Center'da diyalize giden eşini, hastanede boğarak öldürdü.

Hastane görevlileri, Ellen'ın boynunda kızarıklık ve morluklar gördüklerini söyledi.

Yaşlı kadının, acil bakıma alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

24 yıl önce öldürülen anne kızın kalıntılarına ulaşıldı

Bazı hastane çalışanları, binadan çıkan Ronnie'nin "Ben yaptım, evet, onu öldürdüm. Boğarak öldürdüm." dediğini duyduklarını savundu.

Ronnie'nin polise verdiği ifadede, suçunu kabul ettiği belirtildi.

"Hastane masraflarını karşılayamadım"

Buna göre Ronnie, böbrek yetmezliğinden muzdarip eşine daha fazla bakım veremediğini, hastane masraflarını karşılayamadığını ve Ellen'ı bu yüzden öldürdüğünü söyledi.

Ayrıca Ronnie, eşini daha önceden iki kez öldürmeye çalıştığını da itiraf etti. Polise verdiği ifadede, eşinin bir dönem rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü ve burada uyurken onu öldürmeye çalıştığını anlattı.

Ancak Ronnie, eşinin uyanarak kendisini durdurduğunu ifade etti.

2 kez daha öldürmek istedi

Bunun ardından başka bir hastaneye sevk edilen Ellen'ı tekrar öldürmeye çalıştığını belirten Ronnie, bunda da başarısız olduğunu söyledi.

Amerikan gazetesi New York Times'ın aktardığına göre; Ronnie, 250 bin dolarlık kefaletle tutuklu bulunuyor.

Olayla ilgili ikinci duruşma, perşembe günü düzenlenecek.