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    ABD'de 771 korona ölümü daha yaşandı

    Ülkede koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 112 bin 119'a yükseldi.
    • AA
    • 07.06.2020 - 17:05
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    ABD'de 771 korona ölümü daha yaşandı

    ABD, dünya genelinde koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olma özelliğini koruyor.

    Son vakalara göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 836 artışla 1 milyon 990 bin 109'a ulaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 711 artarak 112 bin 119'a çıktı.

    ABD'Yİ, BREZİLYA VE RUSYA TAKİP EDİYOR

    ABD'yi, 676 binden fazla vakayla Brezilya, 467 binin üzerinde vakayla Rusya ve 288 bin 390 vakayla İspanya izliyor.

    Salgından en fazla etkilenen New York'ta vaka sayısı 397 bin 810 kişi olarak kayda geçti, 30 bin 401 kişi hayatını kaybetti.

    TEST SAYISI 21 MİLYONA YAKLAŞTI

    New York'u 165 binden fazla vakayla New Jersey ve 128 bin 947 vakayla Kaliforniya takip ediyor.

    ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 20 milyon 831 bine ulaşırken 752 binden fazla kişi iyileşti.

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