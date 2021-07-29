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    ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem

    Alaska eyaleti büyük bir depremle sarsıldı. Bölgede tsunami uyarısı verilirken, Yeni Zelanda'da da alarma geçti.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.07.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:38
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    ABD'de 8.2 büyüklüğünde deprem

    ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 22.15'te kayıtlara geçen depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

    İlk depremin ardından büyüklükleri 6.2 ve 5.6 olmak üzere iki büyük artçı sarsıntı kaydedildi.

    PEŞ PEŞE TSUNAMİ UYARISI

    Tüm Alaska Körfezi’nde hissedilen deprem sonrası tsunami uyarısı verildi. Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi (NTWC), güney kısımlar ve Pasifik kıyı bölgeleri için uyarılar yayınladı.

    Bir uyarı da Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi'nden (PTWC), Hawaii ve ABD'ye bağlı özerk ada Guam için yapıldı. Ayrıca Kanada sahilleri için muhtemel bir tehlikenin seviyesi hesaplanıyor.

    Alaska'da deprem sonrası tusinami uyarısı ViDEO

    YENİ ZELANDA ALARMDA: 12 SAAT BOYUNCA...

    Alaska'da yaşanan depremin ardından Yeni Zelanda'da da alarma geçti. Ülkedeki sivil savunma, olası tsunaminin ülkeyi tehdit edip etmeyeceğini değerlendiriyor.

    Yapılan açıklamada, "Tsunami oluşursa, Yeni Zelanda'ya en az 12 saat boyunca varması olası değil." denildi.

    Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Hizmeti, ilk değerlendirmelerin sürdüğünü, daha fazla bilgiye bağlı olarak durumun değişebileceğini kaydetti.

    ABD de 8.2 büyüklüğünde deprem #1

    İNSANLAR KAÇMAYA BAŞLADI

    Alaska'da 8.2'lik depremin ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, tsunami uyarısıyla birlikte siren sesleri duyuldu.

    İnsanların araçlarıyla bölgeden hızla uzaklaştığı, uzun araç kuyruklarının oluştuğu anlar kayıtlara geçti.

    Öte yandan bir evdeki kameraya yansıyan görüntü, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

    Alaska'da meydana gelen deprem anı ViDEO

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    ABD de 8.2 büyüklüğünde deprem #3

    ABD de 8.2 büyüklüğünde deprem #4

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