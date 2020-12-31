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    ABD’de 93 kişiyi öldüren katil 80 yaşında yaşamını yitirdi

    ABD'de 1970-2005 yılları arasında 93 kişiyi öldüren ülkenin en azılı katillerinden Samuel Little, 80 yaşında cezaevinde hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 09:54
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    ABD’de 93 kişiyi öldüren katil 80 yaşında yaşamını yitirdi

    ABD’nin en korkunç seri katillerinden biri öldü..

    Kaliforniya’da cezaevinde tutulan Samuel Little, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

    Little’ın diyabet ve kalp rahatsızlıkları bulunduğu, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.

    1980’li yıllarda üç kadını öldürdüğü öne sürülen Little, 2014’te DNA eşleşmeleri sonucu yakayı ele vererek tutuklandı.

    60’TAN FAZLASI TESPİT EDİLDİ

    Daha sonra işlediği diğer cinayetleri de itiraf eden Little, 1970 ve 2005 yılları arasında 93 kişiyi öldürdüğünü iddia etti.

    Little’ın dehşete düşüren sözleri üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, şimdiye dek 60’tan fazla cinayette katilin parmağı olduğunu tespit etti.

    Yetkililer, Little’ın kurbanları arasında genellikle seks işçileri, uyuşturucu bağımlıları ve yoksul insanlar olduğunu ifade etti.

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