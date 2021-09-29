ABD'de Afganistan'daki olaylardan sorumlu kişiler Senato'da ifade verdi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Frank McKenzie, Afganistan'da yaşanan olaylar hakkında Senato’da ifade verdiler.

ABD'nin Afganistan'daki sancılı geçen çekilme süreci sorunları beraberinde getirmişti. Son olarak Hamid Karzai Havalimanı'nın yakınlarında gerçekleştirilen İHA saldırısında aralarında çocukların da bulundupu birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'in ve Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Frank McKenzie'in, Senato’nun Silahlı Hizmetler Komitesi'nde ifadeleri alındı.





AUSTİN: "TALİBAN'IN BU KADAR HIZLI OLACAĞINI BEKLEMEDİM"

Savunma Bakanı Austin yaptığı konuşmada, Taliban'ın Afganistan'daki yönetimi ele geçirmesinin beklenenden çok daha hızlı gerçekleştiğini ifade etti. Austin, istihbarat tahminlerine göre Afgan hükümetinin çökmesinin beklenen bir durum olduğunu, ancak çöküşün hızlı gerçekleşeceği ihtimaline karşı bir plan yapılmadığını belirtti.

Austin, ABD'li yetkililerin hala Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmak için çalıştığını ifade ederek, "Özel göçmen vizesi programına kayıtlı Afgan müttefiklerimizin hepsini tahliye edemedik. Bunu çok ciddiye alıyoruz" dedi.

BİDEN'A 2 BİN 500 ASKERİ ORADA TUTMASI TAVSİYE EDİLDİ

McKenzie, Joe Biden'a 31 Ağustos tarihinden sonrada Afganistan'da 2 bin 500 askerin tutulması gerektiğini ve tam bir geri çekilmenin kaçınılmaz bir çöküşe yol açacağını söylediğini belirtti. McKenzie, ayrıca Doha anlaşmasının Afgan güçlerinin performansını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bunlar benim kendi görüşlerim" dedi.

Milley ise, Biden’a karşı her zaman samimi olduğunu belirterek, değerlendirmesinin 2 bin 500 askerin Afganistan'da tutulması gerektiği olduğunu aktardı. ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini savunan Milley, "Bu 19 aylık veya 19 günlük bir geri çekime değil, 10 yıllık çoklu yönetim düşüşü oldu" dedi.

"İSTİFA ETMEDİM ÇÜNKÜ BU SİYASİ MEYDAN OKUMA OLUR"

Milley, ağustos ayının sonunda başkent Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinin ardından Afganistan'dan 100 binden fazla kişinin tahliye edilmesini “lojistik bir başarı ancak stratejik bir başarısızlık” olarak değerlendirdi.

Milley, askerlerin Afganistan'da tutulmasına yönelik tavsiyelerinin uygulamaya konulmaması üzerine neden istifa etmediğine yönelik soruları, "İstifa etmek büyük bir siyasi meydan okuma eylemi olurdu" yanıtını verdi. Milley, Başkan Biden’a tavsiyede bulunduğunu ancak onun bu tavsiyelere katılmak zorunda olmadığını ifade etti.

BİDEN VE BAKANLIK BİRBİRİYLE ÇELİŞİYOR

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın ağustos ayında yaptığı açıklamalarda, hiç kimsenin kendisine 2 bin 500 askerlik bir kuvveti Afganistan'da tutmasını tavsiye etmediğini söylediği belirtilerek, Başkan Biden ve üst düzey ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin ifadelerinin çeliştiğine dikkat çekildi.

SALDIRIDA İHA'YI KULLANAN EKİBE ULAŞILAMADIĞINI SÖYLEDİ

ABD’nin 29 Ağustos'ta Afganistan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği insansız hava aracı (İHA) saldırısı hakkında açıklamada bulunan Austin, İHA’yı kullanan hava ekibine henüz ulaşılamadığını, ancak olayın ordu tarafından "kapsamlı bir inceleme" altında olduğunu ifade etti.

Olayın incelemesini yönettiğini söyleyen Austin, General Mckenzie'nin ilk soruşturmayı yaptığını ifade ederek, daha fazla açıklamada bulunmayı reddetti.