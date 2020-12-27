Kar birikintisini temizleyen Amerikalının görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.

ABD'nin kar altında kalan Kentucky eyaletinde kar temizleme çalışması ilginç anlara sahne oldu.

Garaja giden yolda kar birikintisini ortadan kaldırmak isteyen adam, alev silahına başvurdu.

KAR BİRİKİNTİSİNE LAV PÜSKÜRTTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Timothy Browning adındaki bornozlu adam, alev püskürten aracıyla yerdeki beyaz örtüyü kısa sürede temizledi.

Browning'in eşi, çektiği görüntüler için "Browning kar temizleme hizmetleri kullanıma hazır" şeklinde esprili bir ifade kullandı.

SIRA DIŞI KAR TEMİZLİĞİ

Kısa sürede yayılan video için yorum yapan sosyal medya kullanıcıları, kar temizliği için alev silahına sahip olmak istediklerini dile getirdi.

ABD'de alev silahıyla kar temizleyen adam ViDEO