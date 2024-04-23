ABD'de alev topuna dönen araçtan sürücüyü son anda çıkardılar ABD'nin Minnesota eyaletinde alev alan aracın içindeki sürücünün son anda kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı.

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ensonhaber.com

ABD'nin Minnesota eyaletinin başkenti Saint Paul'de geçtiğimiz günlerde insanların yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştığı olayın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bariyere çarpıp kaza yapan aracın alev aldığı görülüyor.

Sağ tarafı alevler içinde kalan araçtaki sürücü bariyer nedeniyle kapısını açamayınca çevredekiler yardımına koştu.

En az 5 kişi kapıyı zorlayarak açmayı denerken bir ulaştırma çalışanı aracın camını çekiçle kırmayı başardı.

Sağlık durumu iyi

Camın kırılmasının ardından sürücü hızlı bir şekilde araçtan çıkarıldı.

Sürücünün kurtarılmasından kısa bir süre sonra aracın tamamı alevlere teslim oldu.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün ciddi bir yaralanma yaşamadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.