ABD'de bir ambulans, bariyerleri aşarak kaza yapan araçtan son anda kurtuldu.
Massachusetts eyaletinde yaşanan kaza, kaygan zeminde seyir halinde olan ambulansın kamerasına yansıdı.
Karşı yönden gelen ve kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aştı. Ambulans, takla atan aracın yol açtığı kazaya karışmaktan son anda kurtuldu.
Takla atan araca çarpmamak için direksiyonu kırdı
Öğle saatlerindeki kaza sırasında, içinde iki sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans, bir hastayı naklediyordu.
Ambulansı kullanan Tim Crosbie, kontrolden çıkarak takla atan araçtan kaçınmak için hızla direksiyonu kırdı.
Hafif sıyrıklarla atlattı
Takla atan sürücünün tedavisinin ardından ambulans yoluna devam etti. 17 yaşındaki şoför, kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.
Ambulans şoförü Crosbie, bağlı olduğu birim tarafından, refleksi nedeniyle takdir edildi.
Crosbie'nin sürüş becerilerinin kazayı atlatmaya yardımcı olduğu vurgulandı.
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