ABD'de anket: Halk, Trump'ın ekonomiyi yönetme performansından memnun değil

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CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS ile 6-9 Mart tarihlerinde 1206 kişiyle yaptığı ankette, ABD halkının Başkan Donald Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin düşünceleri araştırıldı.

ANKET: TRUMP'IN PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİL

Ankette, Trump'ın başkanlık görevindeki performansına ilişkin memnuniyet oranı yüzde 45 olarak kaydedilirken, katılımcıların yüzde 54'ü memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 56'sı, Trump'ın ekonomiyi yönetme şeklinden memnun olmadığını ifade etti. Bu oranın, Trump'ın siyasi kariyeri boyunca bu konudaki en düşük memnuniyet oranına işaret ettiği vurgulandı.

EN ÖNEMLİ SORUN "EKONOMİ"

Yüzde 42'lik bir kesimin yönetimdeki en önemli sorun olarak ekonomiyi gösterdiği ankette, katılımcıların yüzde 19'u demokrasiyi, yüzde 12'si göçü, yüzde 6'sı sağlık hizmetlerini ve yüzde 3'ü dış politikayı en önemli sorun olarak gördüğünü söyledi.

Ankette, yüzde 86'lık çoğunluk Trump'ın geçmişteki başkanlara kıyasla daha farklı bir başkanlık yaklaşımı benimsediğini aktardı. Yüzde 49'u bu durumu "olumsuz" olarak değerlendirirken, yüzde 37'si ise olumlu görüş bildirdi.

KATILIMCILARIN ÇOĞU, MUSK'TAN MEMNUN DEĞİL

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 55'i Başkan Trump yönetiminin federal hükümette yaptığı değişikliklerin kendi siyasi hedeflerini ilerletmeyi amaçladığı değerlendirmesi yaparken, yüzde 45'i ise bu değişikliklerin hükümetin işlevselliğini artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.

ABD'li iş insanı ve Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk hakkında, katılımcıların yüzde 35'i olumlu yanıt verirken, yüzde 53'lük bir kesim olumsuz görüş bildirdi.