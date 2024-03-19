ABD'de anne dehşeti! 16 aylık bebeğini evde tek başına bırakarak ölüme terk etti Ohio eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kristel Candelario isimli kadın, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile giderek ölümüne sebep olmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

AA

Vicdansız anne, 16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti..

Evde tek başına kalan bebek, açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti...

Dehşet veren olayın adresi ABD.

Yeni yürümeye başlayan 16 aylık kızı Jailyn'i, Haziran 2023'te Cleveland'daki evinde tek başına bırakıp, yaklaşık 10 günlük tatile çıkan Canderlario, döndüğünde bebeğini açlık ve susuzluktan ölmüş buldu.

Oyuncaklarla dolu odaya kitlediği ortaya çıktı

Cuyahoga İlçe Savcılığından yapılan açıklamada, Ohio'lu annenin, kız çocuğunu evin içindeki oyuncaklarla dolu bir odaya kilitleyip önce Detroit şehrine sonra da Porto Riko'ya tatile gittiği belirtildi.

Ölü bulundu

Açıklamada, açlıktan oldukça zayıflamış çocuğun, idrar ve dışkıyla kirlenmiş bir oyun alanında ölü bulunduğu kaydedildi.

Ömür boyu hapis cezası verildi

22 Şubat'ta "cinayet ve çocukları tehlikeye atma" suçunu kabul eden Candelario, dün çıktığı mahkemede, "şartlı tahliyeden yararlanmaksızın, ömür boyu hapis cezası" aldı.

İlçe Kamu Hukuk Mahkemesi Hakimi Brendan Sheehan, sorumsuz anneye, öz kızını aç bırakarak "en büyük ihaneti" işlediğini söyledi.

Depresyon ve buna bağlı zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden Candelario, "çok acı çektiğini ve bağışlanmak için her gün dua ettiğini" söylemekle yetindi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)