ABD'de Anthony Fauci ve ailesine ölüm tehdidi

Koronavirüsle mücadelenin yetkili isimlerinden Fauci'ye gönderilen e-postanın ayrıntıları ortaya çıktı.

ABD'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesine önderlik eden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Maryland eyaletinde yaşayan bir şüpheli, Fauci'ye yönelik tehditkar ifadeleri nedeniyle tutuklandı.

"ÖLDÜRÜLÜP ATEŞE VERİLECEKSİNİZ"

Thomas Patrick Connally adlı şahsın, pandemiye karşı eski Başkan Donald Trump ve mevcut Başkan Joe Biden yönetimine önerilerde bulunan Fauci'ye gönderdiği elektronik postada, Fauci ve ailesi için "Sokakta sürüklenecek, dövülerek öldürülecek ve ateşe verileceksiniz." ifadesini kullandığı kaydedildi.

Federal suç duyurusuna işaret edilen BuzzFeed'in haberine göre, Connally yakalandı. Avukat Jonathan Lenzner, "Kamu görevlilerine yönelik şiddet içeren tehditlere asla müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

TEHDİT DOLU E-POSTALAR

Lenzner, açıklamasının devamında, "Halk sağlığı görevlilerimiz yorulmak bilmeyen çalışmaları için takdiri hak ediyor. Kamu görevlilerini korku üzerinden susturmak için çalışan kişilere karşı dava açmaktan çekinmeyeceğiz." diye konuştu.

Connally'nin Aralık 2020'de Fauci'ye gönderdiği iddia edilen ilk tehdit olu e-posta, "Umarım şeytani kafatasına bir kurşun yersin." konu başlığını içeriyor.

Bir diğer e-postada ise "Sen ve tüm ailen sokakta sürüklenecek, dövülerek öldürülecek ve ateşe verileceksin." ifadeleri yer alıyor.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Son e-postanın 21 Temmuz'da gönderildiği kaydedildi. Connally, çarşamba günü Greenbelt'teki ABD Bölge Mahkemesi'nde ilk duruşmasına çıkacak.