ABD’de artan suç oranına karşı Ulusal Muhafızlar New York Metrosu’nda New York Valisi Kathy Hochul, şehrin metro hatlarında işlenen suçlarla mücadele için 5 maddelik yeni plan açıkladı. Bunun akabinde Ulusal Muhafızlar, metrolarda görev almaya başladı.

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AA

New York...

Dünyanın en fazla suç oranına sahip şehirlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Son zamanlarda suç oranları ise daha çok artmaya başladı. Bunun üzerine de yeni önlem planları açıklandı.

New York Valisi Kathy Hochul, metro istasyonlarında artan suç oranlarıyla mücadele için hazırlanan plan dahilinde, 750 Ulusal Muhafız üyesinin ve 250 polis memurunun istasyon girişlerinde görevlendirileceğini belirtti.

"Kimse endişelenmemeli..."

Vali Hochul, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İşine, ailesini ziyarete ya da doktor randevusuna giden hiç kimse yanında oturan kişinin ölümcül bir silaha sahip olduğundan endişelenmemeli." dedi.

Askerler göreve başladı

Metro istasyonları için ilk kez olduğuna inanılan kararda, bin asker ve polisin görev yaptığı açıklandı. Ulusal Muhafız askerleri ve New York Polis Departmanı, metrolarda devriye gezme ve çanta kontrollerinde yardımcı olacak.

“Bu son saldırıların ardından metrolarımızı suç işleyen insanlardan arındırmak ve New Yorkluları korumak için beş maddelik bir plan açıklıyorum. Birinci nokta. New York Eyalet Polisi ve Ulusal Muhafızlarından yaklaşık 1000 üyeyi şehrin en yoğun toplu taşıma istasyonlarında çanta kontrolleri yapmak üzere yeniden görevlendiriyorum.”

New York Valisi Kathy Kochul, yolcuların çantalarının güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmesini reddetme hakkına sahip olduğunu ancak memurların daha sonra metroya erişimlerini engelleyebileceğini söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)