ABD'de aşı karşıtları, aşılama merkezi önünde eylem yaptı

ABD'de en büyük aşılama tesislerinden biri, aşı karşıtlarının eylemi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı. Grup, sırada bekleyen insanlara aşı olmamaları için baskı yaptı.

ABD'nin en büyük aşılama merkezlerinden birine dönüştürülen Dodger Stadyumu'nun önünde dün bir grup aşı karşıtı ve aşırı sağcı eylemci toplandı.

AŞI KARŞITLARI BU KEZ DE AŞILAMA MERKEZİNDE ORTAYA ÇIKTI

Bu kişilerden bazıları insanlara aşı olmamaları için baskı yaparken, bazıları da koronavirüs aşılarına karşı pankartlar taşıdı.

Los Angeles itfaiyesinin aşı merkezinin girişini güvenlik önlemi olarak yaklaşık bir saatliğine kapatması sonrası eylemciler dağıldı ve merkez yeniden açıldı.

Aşı karşıtlarının eylemi tepki çekti.

AŞI SIRASINDA BEKLEYENLERE BASKI YAPTILAR

Stadyumun kapıları kapandığında zaten bir saattir aşı randevusu için beklemekte olduğunu anlatan bir şahıs, "Bu çok yanlış" derken, eylemcilerin sırada bekleyen kişilere 'korona virüsünün gerçek olmadığı' ve 'aşının tehlikeli olduğu' gibi iddiaları dile getirerek aşı olmamaları için baskı yaptığını anlattı.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da bu şekilde 'caydırılmayacaklarını veya tehdide boyun eğmeyeceklerini' söyledi.