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    ABD'de aşı olma şartıyla maskesiz normalleşme dönemi

    ABD'de aşı olma şartıyla maskesiz normalleşme dönemi

    Ülkede korona aşılarının tamamını yaptırmış olanların maskesiz bir araya gelebileceği açıklandı.
    • AA
    • 09.03.2021 - 07:50
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 07:51
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    Tüm dünyada koronavirüs aşılarının piyasaya sürülmesiyle birlikte, yeni normalleşme adımları başladı.

    ABD'de de aşılamanın başlamasıyla salgından korunmak için takılan maskelerle ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs aşılarını yaptırmış kişilerin maskesiz  bir araya gelebileceğini duyurdu.

    MASKE TAKMADAN GÜVENDE OL

    CDC, koronavirüs aşılarının 2 dozunu da yaptıran ABD vatandaşlarının maske takmadan da güvende olacağını, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğini açıkladı.

    2. DOZ AŞI İLE BİRLİKTE TAM KORUMA

    2. doz korona aşısı olan kişi, 2 hafta sonra salgına karşı tamamen korunma sağlamış kabul edilecek.

    ABD de aşı olma şartıyla maskesiz normalleşme dönemi #1

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