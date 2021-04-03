ABD'de aşılaması tamamlananlara seyahat özgürlüğü

Virüse karşı aşılanan kişiler, maske taktığı sürece test yaptırma ya da karantina şartı olmadan seyahat edebilecek.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılamaların devam ettiği ABD'de, virüse karşı tamamen aşılananlara seyahat özgürlüğü tanınacağı açıklandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), aşılarının her 2 dozunu yaptıran kişilerin uçaklarda, otobüslerde ve trenlerde maske taktıkları sürece ülke içinde test yaptırma ya da karantina şartı olmaksızın seyahat edebileceklerini belirtti.

TEST VE KARANTİNA ŞARTI YOK

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky de "Yeni yönerge, tamamen aşılanmış yaşlıların önerilen diğer tedbirlere uymaları koşuluyla Covid-19 testi yaptırmadan veya kendilerini karantinaya almadan sağlıklı aile üyelerini ziyaret etmek için yola çıkabilecekleri anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Aşılanmış kişilerin seyahat edebileceklerini belirten Walensky, artan vaka sayıları nedeniyle şu anda seyahat etmeyi önermediklerini de sözlerine ekledi.