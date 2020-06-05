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    ABD'de asker gölgesinde mezuniyet

    Liselerden mezun olan öğrencilerin çektirdiği hatıra fotoğrafları ilginç anlara sahne oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 17:49
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    ABD'de asker gölgesinde mezuniyet

    Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesi, ABD'yi adeta savaş alanına çevirdi.

    Ülkenin çeşitli eyaletlerinde düzenlenen gösterilerde yağma olayları yaşandı, sokaklar yangın yerine döndü.

    Asker, şiddeti artan olayları bastırmak için ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle sokağa indi.

    ASKERLER, MEZUNİYET KARESİNE GİRDİ

    Washington'da ise farklı görüntüler kayda geçti. James Madison ve Woodbridge Senior liselerinden mezun olan öğrenciler, Lincoln Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.

    Floyd'un ölümüne tepki gösterileri sonrası Anıt'ta konuşlandırılan askerlerin de hatıra fotoğraflarına girmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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