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İHA

ABD'de uçak kazası..

Kaliforniya eyaletinde donanmaya ait EA-18G Growler tipi savaş uçağı San Diego Körfezine düştü.

Uçaktaki iki pilot kaza öncesi kendilerini fırlatarak kazadan sağ kurtuldu.

SUYA DÜŞEN PİLOTLARI BALIKÇI KURTARDI

ABD Sahil Güvenliği, pilotların suya düştükten sadece bir dakika sonra kurtarıldığını bildirerek, bir balıkçı teknesinin pilotları sudan çıkararak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Hava ve Deniz Operasyonları’na ait tekneye taşıdığını aktardı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma devam ediyor.