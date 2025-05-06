ABD'de ayı saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinin Naples bölgesinde 'Big Cypress Yaban Hayatı' alanının güneyindeki kırsalda ayı saldırısı ihbarı alındı.
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'nun açıklamasında 'State Road 29' bölgesinde siyah ayının saldırdığı kişi ile bir köpeğin öldüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Tedbir amacıyla ilçe sakinleri ve ziyaretçileri dikkatli olmaya ve bölgeden uzak durmaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.
SALDIRGAN AYI ARANIYOR
Yerel basındaki haberlere göre Naples'in bağlı olduğu Collier ilçesi Şerif Ofisi, yerel saatle 07.00 sularında bölgede ayı görüldüğü ihbarı aldıklarını doğruladı.
İlçe halkı 'saldırgan hayvanın hala bölgede dolaşıyor olabileceği' konusunda uyarıldı.
Bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetleri ve yaban hayatı görevlilerinin siyah ayıyı aramayı sürdürdüğü aktarıldı.
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