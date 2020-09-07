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    ABD'de ayı, süpermarkete girerek çikolata yedi

    Süpermarkete girerek raflardan çikolata alan ve marketin ortasında yemeye başlayan ayının o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 13:05
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    ABD'de ayı, süpermarkete girerek çikolata yedi

    ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan süpermarkette ilginç anlar yaşandı.

    Süpermakete zorla giren ayı, raflarda bulunan yiyecekleri yere düşürdü.

    ÇİKOLATA YEDİ

    Daha sonra ise yerde bulunan çikolataları yemeye başladı. Ayının o anları ise sosyal medyada paylaşıldı.

    ABD'de ayı, süpermarkete girerek çikolata yedi

    ABD de ayı, süpermarkete girerek çikolata yedi #1

    ABD de ayı, süpermarkete girerek çikolata yedi #2

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