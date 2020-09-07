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- ABD'de ayı, süpermarkete girerek çikolata yedi
ABD'de ayı, süpermarkete girerek çikolata yedi
Süpermarkete girerek raflardan çikolata alan ve marketin ortasında yemeye başlayan ayının o anları kameraya yansıdı.
- DHA
- 07.09.2020 - 13:05
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan süpermarkette ilginç anlar yaşandı.
Süpermakete zorla giren ayı, raflarda bulunan yiyecekleri yere düşürdü.
ÇİKOLATA YEDİ
Daha sonra ise yerde bulunan çikolataları yemeye başladı. Ayının o anları ise sosyal medyada paylaşıldı.
ABD'de ayı, süpermarkete girerek çikolata yedi