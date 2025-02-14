ABD'de aylardır aranan kayıp kadın metroda doğum yapınca bulundu

Haber Merkezi

ABD'de yaşanan ilginç metro olaylarına bir yenisi daha eklendi.

New York'un Manhattan metrosuna binen genç bir kadın, aniden rahatsızlandı.

Suyu geldiği anlaşılan hamile kadın için yolcular seferber oldu.

KAYIP KARDEŞİNİ ÇANTASINDAN TANIDI

Bebeğini sağlıklı bir şekilde doğuran kadının o anları, sosyal medyada yayıldı.

İşte olayların kırılma noktası da bu oldu.

Videoyu izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, doğum sırasında hamile kadının çantasını tanıdı ve onun aylar önce kaybolan kız kardeşi olduğunu fark etti.

ŞİZOFREN HASTASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis The Post'a yer alan habere göre, kızın ihbarının ardından doğu yapan kişinin, üç aylık hamileyken ortadan kaybolan 25 yaşındaki Jenny Saint Pierre olduğu anlaşıldı.

Şizofreni teşhisi konulduğu öğrenilen genç kadının, eski erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından öfkelendiği ve ardından oradan ayrıldığı iddia edildi.

Genç kadın, sosyal medyada yayılan doğum videosunun ardından polis tarafından bulundu ve gözaltına alındı.

Akıl sağlığı yerinde olmayan genç kızın ailesi, bebek ve kızlarını hafta sonu teslim almak için Florida'dan New York'a gidecek.