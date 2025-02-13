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Şili'de balinanın oğlunu yuttuğu anları kaydetti

Şili'de balinanın oğlunu yuttuğu anları kaydetti Macellan Boğazı'nda oğluyla tekne yarışı yapan bir baba, oğlunun devasa bir kambur balina tarafından yutulup geri tükürüldüğü dehşet dolu anları anbean kamerasıyla kaydetti.