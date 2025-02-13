Şili'de tatili değerlendirmek isteyen bir ailenin Macellan Boğazı'ndaki tekne gezisi, korku dolu anlara sahne oldu.
Ailesiyle birlikte denizde keyifli bir gün geçiren genç adam, babasıyla karşılıklı olarak kayıklara binip, yarışmaya başladı.
Baba ve oğlun yarıştığı sırada gencin yanına devasa bir kambur balina yaklaştı.
ÇOCUĞU YUTUP GERİ TÜKÜRDÜ
Aniden suyun yüzeyine çıkan balina, gencin bulunduğu tekeyi bütün olarak yuttu.
Olayı büyük bir dehşetle izleyen babası, yaşananları anbean kameraya kaydederken balina, birkaç saniye boyunca su altında kaldıktan sonra tekrar yüzeye çıkarak genci geri tükürdü.
O ANLAR İZLEYENLERİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI
Mucize eseri gencin tamamen sağlıklı olduğu belirlenirken bu olağanüstü an, doğa bilimcileri ve uzmanları şaşkına çevirdi.
Deniz biyologları, kambur balinaların insanlarla etkileşime girme niyetinde olmadığını, bu tür olayların son derece nadir ve tamamen kazara meydana geldiğini belirtti.
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