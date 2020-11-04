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ABD'de başkanlık seçimlerinden ilk sonuçlar
ABD'de ülke tarihinin en gerilimli seçiminde ilk sonuçlar açıklanıyor.
- AA & Ensonhaber
- 04.11.2020 - 10:46
ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi'nde resmi olmayan ilk sonuçlar geliyor.
GENEL OY TOPLAMI
TRUMP: YÜZDE 48.5
BİDEN: YÜZDE 49.8
DELEGELER
TRUMP: 213
BİDEN: 225
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
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