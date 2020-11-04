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    ABD'de başkanlık seçimlerinden ilk sonuçlar

    ABD'de başkanlık seçimlerinden ilk sonuçlar

    ABD'de ülke tarihinin en gerilimli seçiminde ilk sonuçlar açıklanıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.11.2020 - 10:46
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    ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi'nde resmi olmayan ilk sonuçlar geliyor.

    GENEL OY TOPLAMI

    TRUMP: YÜZDE 48.5

    BİDEN: YÜZDE 49.8

    DELEGELER

    TRUMP: 213

    BİDEN: 225

    ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

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