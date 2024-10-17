ABD'de başkanlık yarışı: Bazı eyaletlerde erken oy verme işlemi başladı

AA
ABD'de seçim yarışı heyecanı var...
Eski Başkan Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki yarış, 5 Kasım'da sandık başında yeni başkanı belirleyecek.
Bunun öncesinde ise bazı eyaletlerde erken oy verme işlemleri başladı.
FLORİDA'DA ERKEN OY VERME HAZIRLIĞI
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, bazı eyaletlerde erken oy verme işlemleri için seçmenler sandık başına gitmeye başladı.
Florida eyaletinde de erken oy verme imkanından yararlanmak isteyenler, 21 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında oylarını kullanabilecek.
Seçim görevlileri, Orlando'daki Renaissance Senior Center'da oylama kabinlerini kurmaya başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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