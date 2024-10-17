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ABD'de başkanlık yarışı: Bazı eyaletlerde erken oy verme işlemi başladı

ABD'de başkanlık yarışı: Bazı eyaletlerde erken oy verme işlemi başladı ABD'de başkanlık seçimleri için erken oy kullanma işlemleri, birçok eyalette olduğu gibi Florida'da da başlayacak.