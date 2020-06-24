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1 yaşındaki bebeğin üzerine bilinçli bir şekilde öksüren kadını bulmak için polis harekete geçti.

Görüntüler, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kayda geçti.

Ülkede koronavirüs kaynaklı 2 milyon 424 binden fazla ve 123 bini aşkın ölüm yaşandı.

Bu verilerle, dünyada salgının merkez üssü haline dönüşen ABD'de halk, endişe içinde yaşıyor.

BİLİNÇLİ ŞEKİLDE BEBEĞİN ÜZERİNE ÖKSÜRDÜ

San Jose şehrindeki bir yemek dükkanında kaydedilen görüntülerde, bir kadın bilinçli bir şekilde arabasındaki bebeğin üzerine öksürdü.

1 yaşındaki bebeğin annesi, o sırada arabanın örtüsünü kapattı. Polis, kadını bulmak için çalışma başlattı.

ABD'de bebeğin üzerine öksüren kadın VİDEO