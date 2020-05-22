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Yüzlerce gösterici, ücretsiz bir şekilde saç tıraşı oldu.

Protestonun adresi, ABD’nin Michigan eyaleti...

Yüzlerce kişi, valiliğin önünde saç tıraşı olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında berberlere getirilen yasağı protesto etti.

Lansing şehrinde valinin karantina uygulamasına devam etme kararının ardından karantina kurallarına uymayarak lisansını kaybeden berberler, ücretsiz saç tıraşı yaptı.

ÜCRETSİZ SAÇ TIRAŞI

Yüzlerce protestocunun ücretsiz saç tıraşı olduğu gösteride bazı berberlerin maske takmaması ve sosyal mesafeye uymaması dikkat çekti.

ABD'de berberlerden protesto ViDEO

350 KİŞİ KATILDI

Michigan polisi, gösteriye 350 kişinin katıldığını açıkladı. Yedi kuaförün, polis tarafından uyarıldıktan sonra ‘yasa dışı işe karışmak ve düzeni bozan davranışlar’ nedeniyle başsavcılığa sevk edildiği duyuruldu.

Berberler, 90 gün hapis ve 500 dolar para cezasıyla yargılanıyor. Kendilerini uyaran polislere bağıran protestocular, saç tıraşı olmaya devam etti.

BERBERLERİN LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

Koronavirüs yasağına rağmen kuaförlerini açan berberlerin lisansları iptal edilmiş haklarında cezai işlem uygulanmıştı.

Protestocular, Michigan Valisi Gretchen Whitmer’e karşı sloganlar atarak ve Amerikan bayrakları sallayarak dağıldı.

EYALETTE SON DURUM

Michigan, ABD'de koronavirüsün en çok görüldüğü yedinci eyalet.

Worldometers'ın verilerine göre, Michigan'da 53.500 pozitif koronavirüs vakası bulunuyorken; eyalette toplamda 5 bin 60 kişi de virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.