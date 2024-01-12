ABD'de Beyaz Saray önünde Yemen protestosu ABD'de Yemen’e gerçekleştirilen saldırılara tepki gösteren savaş muhalifi aktivistler, Washington’daki Beyaz Saray’ın önünde ve New York’taki ünlü Times Meydanı’nda toplanarak saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında 98. güne girilirken, ABD ve İngiltere ordusu Kızıldeniz’de İsrail ile bağlantılı ticari gemileri hedef alan Yemen’deki Husilere ait noktalara gece saatlerinde havadan ve denizden saldırı gerçekleştirdi.

İran destekli Husilerin kontrolünde olan başkent Sana, Hudeyde, Saada ili ve Zamar şehrinden patlama sesleri yükseldi.

ABD, Yemen'e saldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Hava Kuvvetleri (AFCENT) tarafından saldırılara ilişkin yapılan son açıklamada, “İran destekli Husilere ait 16 noktada komuta merkezi, mühimmat depoları, fırlatma sistemleri, üretim tesisleri ve hava savunma radar sistemleri de dahil olmak üzere 60'tan fazla hedefe saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda çeşitli tiplerde 100'ün üzerinde hassas güdümlü mühimmat kullanıldı. Saldırılarda ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı uçakları ile su üstü ve su altı platformlarından fırlatılan Tomahawk seyir füzeleri de dahil olmak üzere bölge genelindeki koalisyon güçlerinin varlıkları yer aldı.” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray önünde protesto: Yemen'den elinizi çekin

ABD’nin Yemen’e yönelik saldırısından 2 saat sonra savaş muhalifi aktivistler, Washington’daki Beyaz Saray önünde ve New York’taki ünlü Times Meydanı'nda toplandı.

“Yemen'den elinizi çekin” sloganı atan aktivistler, ABD’nin saldırıları durdurmasını istedi.

Aktivistler, Başkan Joe Biden yönetiminin eylemlerinin, yıkıcı bir bölgesel savaş ihtimalini artırdığına dikkat çekti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)