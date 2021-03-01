ABD'de Beyaz Saray ve basın arasında 'koronavirüs testi' tartışması

ABD’de Beyaz Saray’da çalışan gazetecilerin zorunlu olan koronavirüs test ücretlerini, gazetecilerin ya da bağlı oldukları medya kuruluşlarının karşılanacağının açıklanması krize neden oldu.

ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, Beyaz Saray’da görev yapan gazetecilere yapılan koronavirüs testlerinin ücretlerini, gazetecilerin ya da bağlı oldukları medya kuruluşlarının ödemesine yönelik karar aldı.

Beyaz Saray’da zorunlu olarak yaptırılması gereken testlerin fiyatının ise 170 dolar olduğu ifade edildi.

ZORUNLU TESTLERİN FİYATI 170 DOLAR

Söz konusu karar, basın mensupları ve medya kuruluşlarının tepkisine neden oldu.

Beyaz Saray'da haber takibi yapan gazetecelere uygulnan testler bir yıldır ücretsiz olarak yapılıyordu.

BÜTÇEYE AĞIR YÜK OLDUĞU BELİRTİLDİ

ABD medyası, onlarca gazetecinin her gün Beyaz Saray’a girip çıkması nedeniyle yapılan testlerin bütçeye ağır yük olduğunu yazdı. Bu kapsamda Beyaz Saray’ın bu finansal yükü medya kuruluşlarına fatura etmeye karar verdiği ifade edildi.

Öte yandan, televizyon kanallarının Beyaz Saray’a 8’er kişilik ekipler yolladığı ve söz konusu kararın ardından ödenecek tutarın 1360 doları bulabileceği aktarıldı.