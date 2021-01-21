ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto eden anti faşist grup ANTİFA, Oregon eyaletinin Portland kentindeki Demokrat Parti merkezine saldırarak binanın camlarını kırdı.

ABD'de dün, Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi.

"Antifa" isimli anti faşist grubun üyeleri, Portland'de protesto gösterisi düzenleyerek Biden'dan "daha hızlı politika değişikliği" talep etti.

Biden karşıtı pankartlar taşıyan grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) Merkezi'ne yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı.

BİDEN KARŞITLARI, DEMOKRAT PARTİ MERKEZİNE SALDIRDI

Ardından kentteki Demokrat Parti merkezine saldıran grup, binanın camlarını kırdı. Saldırının ardından Antifa üyeleri, olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı.

Yerel güvenlik birimleri, yaptıkları açıklamada, bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Göstericilerin pankartlarındaki "Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkati çekti.

Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Antifa, ABD eski başkanı Donald Trump tarafından terör grubu olarak ilan edilmişti.