ABD'de bir çocuk baharatlı cips yedikten sonra hayatını kaybetti ABD'de baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.

AA

Baharatlı cipsten yaşanılan ölüm, ABD'nin gündemine oturdu..

Boston Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

Ölüm nedeni: Yüksek seviye acı biberden ani kalp durması

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

Meydan okumada su içilmemesi istenmiş

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

Onlarca çocuk hastanelik olmuştu

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)